Жителя Инсара осудили за убийство жены

В Инсаре суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины, который убил свою супругу.

Утром 15 апреля нынешнего года 43-летний гражданин, находясь в своей квартире, поссорился с 37-летней супругой из-за ревности. В процессе выяснения отношений мужчина задушил жену.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК России по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru