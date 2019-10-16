Два жителя Мордовии посадили на цепь свою сестру

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении двух братьев, которые посадили на цепь свою сестру.

В ночь на 20 августа нынешнего года два брата 42- и 44-летнего возраста при помощи металлической цепи и двух навесных металлических замков привязали к отопительной трубе свою 40-летнеюю сестру в доме, где она проживала. Под утро женщина сумела освободиться.

Мужчины заявили, что привязали родственницу из-за того, что она была пьяна и пыталась убежать из дома.

Решением суда в отношении братьев пострадавшей была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru