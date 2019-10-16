В Саранске в ДТП пострадала 23-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 23-летняя девушка.

ДТП произошло утром 15 октября на Александровском шоссе. По предварительной информации, 26-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», по причине превышения скорости потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на дорожный знак.

Пострадала 23-летняя пассажирка иномарки. Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф