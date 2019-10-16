В Саранске иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

В Саранске 19-летняя девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 15 октября на территории Октябрьского района города. 30-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено-Дастер», двигаясь по улице Лихачева, допустила наезд на 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ РКБ №4.

В отношении женщины, которая управляла иномаркой, был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф