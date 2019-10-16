В Мордовии разыскивается автомобилист, сбивший насмерть велосипедиста

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции разыскивают автомобилиста, который сбил насмерть велосипедиста.

Происшествие произошло 16 октября, в 13:10 на 78-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, совершил наезд на велосипедиста.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными. Велосипедист скончался на месте происшествия.

Автомобилист скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

Сотрудники ГИБДД просят всех очевидцев данного ДТП сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 24-64-09 или 002.

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Источник: гибдд.рф