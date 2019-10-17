В Саранске горели гараж и бесхозная постройка

В Саранске произошло возгорание бесхозного строения и гаража.
Вечером 16 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Ленинском районе города. Происшествие имело место на территории гаражного общества «Восток». На улице 2-я Набережная горели бесхозная постройка и гараж.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил гараж и бесхозную постройку на площади 26 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru