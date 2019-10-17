В Саранске сотрудники МЧС провели операцию «Отопление»

В Саранске сотрудниками МЧС была проведена операция «Отопление».

Представители ведомства рассказали жителям Луховки и Макаровки о том, что в зимний период часто происходит перекал печей, что в итоге приводит к пожару. Сотрудники МЧС призвали граждан не оставлять топящиеся печи без присмотра, а также не складировать возле них дрова и другие горючие материалы.

Также представители ведомства раздали жителям Луховки и Макаровки памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, напомнили основные действия при возникновении возгорания и телефоны службы спасения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru