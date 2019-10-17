Министр внутренних дел Мордовии встретился с Владимиром Волковым

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с министром внутренних дел республики Борисом Шейнкиным.

Министр проинформировал главу региона об итогах работы правоохранительного ведомства за девять месяцев текущего года, а также отметил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, а уровень преступности, который имеет место в данный момент, ниже средних показателей по Приволжскому федеральному округу и по России в целом.

Владимир Волков отметил важность взаимодействия региональной власти и МВД. Приоритетными задачами глава Мордовии назвал профилактику правонарушений, совершенствование работы участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы, раскрытие экономических и налоговых преступлений, антитеррористическую защищенность граждан.

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Источник: 13.мвд.рф