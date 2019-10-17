В Саранске полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже аккумуляторов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже аккумуляторов.

Стражами порядка было установлено, что два жителя посёлка Зыково похитили 16 аккумуляторов из автомобилей, припаркованных на улице Рабочей.

Похищенное подозреваемые перевозили на принадлежащем одному из них автомобиле марки ВАЗ-21102. Данное транспортное средство, загруженное украденным имуществом, остановил инспектор ДПС.

Выяснилось, что один из задержанных работал недалеко от места совершения преступления и знал о том, что парковка, на которой находились машины, оставленные подозреваемыми без аккумуляторов, не охраняется. Указанный гражданин предложил другу совершить противоправные деяния, когда они приехали в Саранск за спиртным. Украденные аккумуляторы мужчины планировали продать. Общая сумма ущерба, причиненного автовладельцам, составила 86 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф