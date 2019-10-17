В одном из магазинов Саранска пенсионерке дали сдачу фальшивыми деньгами

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску обратилась сотрудница банка, которая сообщила о том, что денежная купюра номиналом 500 рублей, предъявленная 70-летней горожанкой для удостоверения подлинности, оказалась поддельной.

Пенсионерка заявила, что указанная банкнота была ею получена в качестве сдачи с 1000-рублевой купюры в сетевом магазине, где она купила продукты.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже аккумуляторов.

Источник: 13.мвд.рф