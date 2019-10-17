В Мордовии прошел третий этап операции «Нелегал-2019»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели третий этап операции «Нелегал-2019».

Третий этап указанной операции, направленной на выявление каналов незаконной миграции и других противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, проводился в период с 30 сентября по 3 октября.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка привлекли к административной ответственности более 90 правонарушителей. Сумма наложенных штрафов составила 186 тыс. рублей.

Было зарегистрировано 8 материалов доследственной проверки по признакам составов преступлений, совершаемых в сфере миграции.

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Источник: 13.мвд.рф