В Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в покушении на убийство.

В начале декабря прошлого года Антяскин Владимир Дмитриевич 1965 года рождения, являющийся жителем села Колопино Краснослободского района, три раза выстрелил из пистолета в учредителя гостиницы «Саранск». Пострадавший выжил.

Все, кто что-либо знает о местонахождении Антяскина Владимира Дмитриевича, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8 (8342) 29-82-43 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф