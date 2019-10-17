Житель Саранска пойдет под суд за публикацию интимных фотографий бывшей супруги

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который опубликовал интимные фотографии бывшей жены в социальной сети.

Было установлено, что в мае прошлого года 30-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, опубликовал на своей странице в одной из популярных социальных сетей две интимные фотографии бывшей супруги. Доступ к аккаунту мужчине не ограничил, по причине чего указанные изображения могли просматривать все пользователи.

Спустя некоторое время, гражданин удалил фотографии по просьбе бывшей жены.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчины находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru