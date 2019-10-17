Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии отчитались о результатах работы по взысканию штрафов

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии отчитались о результатах деятельности по взысканию административных штрафных санкций в период с января по сентябрь текущего года.

На районном уровне республики за отчетный период было наложено административных штрафов за правонарушения (без учета штрафов ГИБДД и УВМ) на общую сумму 6,055 млн рублей, из них было взыскано 4,8 млн рублей, что составило 79,4%.

По итогам работы за январь-сентябрь текущего было составлено 1840 протоколов об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения административных дел судьями к 258 правонарушителям был применен административный арест от 1 до 10 суток каждому, 131 правонарушителю были назначены обязательные работы общим сроком 3130 часов, остальные правонарушители были оштрафованы на общую сумму 1,069 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф