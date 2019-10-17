В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии выпустили специалистов-кинологов

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

29 специалистов-кинологов из Кировской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии, Удмуртии, Татарстана и Чувашии прошли обучение по специальной программе.

В течение трех месяцев преподаватели цикла кинологической службы обучали инструкторов-кинологов и их служебных собак общему и специальному курсам дрессировок.

В ходе итоговых испытаний специалисты-кинологи и закрепленные за ними служебные собаки продемонстрировали высокий уровень владения профессиональными навыками.

По окончании квалификационного экзамена в актовом зале учебного центра было проведено торжественное мероприятие по случаю выпуска, слушателям были вручены свидетельства о присвоении квалификации «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда».

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Источник: 13.fsin.su