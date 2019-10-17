В Старошайговском районе в результате ДТП пострадали две пенсионерки

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две пенсионерки.

Происшествие произошло утром 16 октября на 145-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 62-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Шевроле-Нива», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Фольксваген-Поло». Отлетевшие от столкнувшихся машин осколки повредили проезжавший мимо автомобиль марки «Лада-Ларгус».

Медицинская помощь понадобилась двух пассажиркам «Шевроле» 79- и 82-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф