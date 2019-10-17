В Зубовой Поляне 18-летний водитель иномарки сбил 65-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Зубовой Поляне 65-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 16 октября. 18-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», двигаясь по улице Советской, совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

Автомобилист уехал с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении парня был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф