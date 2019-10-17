В одной из колоний Мордовии осужденные показали мюзикл

В исправительной колонии №13 УФСИН по Мордовии осужденные показали мюзикл «Нотр-Дам де Пари».

Музыкальный спектакль по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» представляет собой сочетание элементов классической, поп- и рок-музыки. Простой сюжет мюзикла, сосредоточенный на истории любви, отличается особой чувственностью.

Стоит отметить, что мюзикл «Нотр-Дам де Пари» является одним из самых популярных в мире.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su