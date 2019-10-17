В одном из магазинов Саранска произошла драка

Сотрудники Росгвардии остановили драку в одном из магазинов Саранска.

В ночь на 17 октября сотрудники Росгвардии получили экстренное сообщение о происшествии, произошедшем в круглосуточном магазине, расположенном на территории центральной части города. Прибыв на место инцидента, стражи порядка обнаружили, что имеет место драка между двумя посетителями торгового заведения, среди которых житель Саранска и 18-летний парень, приехавший в город из Атяшевского района. Правоохранители остановили драку. Выяснилось, что изначально между посетителями магазина вспыхнула словесная ссора. Постепенно участники конфликта стали выяснять отношения, применяя силу.

Для дальнейшего разбирательства 18-летний парень был передан сотрудникам полиции.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже аккумуляторов.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia