В Саранске 34-летний мужчина пытался украсть строительный инструмент из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 34-летний мужчина, который пытался похитить строительный инструмент из магазина.

Днём 16 октября 34-летний гражданин, находясь в крупном строительном магазине, попытался украсть строительный инструмент стоимостью более 3 тыс. рублей, заменив упаковочную тару подобной от менее дорогого товара. Оплатив на кассе стоимость, предусмотренную подмененным ценником, мужчина привлек внимание охраны и был остановлен на выходе из торгового заведения.

Гражданин был задержан прибывшими в магазин сотрудниками Росгвардии.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia