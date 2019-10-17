В Октябрьском районе Саранска проверили автомойки

В Октябрьском районе Саранска были проверены автомойки.

Специальная комиссия проверила автомобильные мойки, расположенные на территории указанного района, на предмет несанкционированных сливов сточных вод на прилегающие территории и загрязнения окружающей среды. Кроме того, было проверено наличие договоров у юридических лиц с МП «Саранскгорводоканал» на водоснабжение и водоотведение.

В общей сложности проверочные мероприятия затронули 24 автомойки. На четырех мойках были выявлены серьезные нарушения, среди которых отсутствие договора на водоотведение, переполненные отстойники и слив сточных вод в городскую канализацию без предварительной очистки.

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Источник: adm-saransk.ru