В Саранске осудили мужчину, укравшего мобильный телефон у своего сына

В Саранске суд вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, который украл мобильный телефон у своего сына.

В ночь на 24 февраля нынешнего года 32-летний гражданин, проживающий в посёлке Пушкино, похитил мобильный телефон, принадлежащий его 8-летнему сыну. В тот же день мужчина сдал украденный гаджет в комиссионный магазин, получив за это 2,5 тыс. рублей. Деньги гражданин потратил на личные нужды.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru