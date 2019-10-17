Молодежь Мордовии получит финансовую поддержку на реализацию своих проектов

Молодежь из Мордовии получит деньги на реализацию своих проектов.

16 октября были оглашены результаты государственного конкурса молодежных проектов среди физических лиц в рамках заочного конкурса. В списке победителей значатся две представительницы Мордовии, среди которых студентка Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева Паршина Татьяна и член объединения туристического клуба «Высота» Разумова Мария.

Паршина Татьяна получит грант, размер которого составляет 200 тыс. рублей, на реализацию проекта «Каждая секунда», в рамках которого будет осуществляться обучение волонтеров-медиков и студентов немедицинских специальностей навыкам оказания первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий.

Разумова Мария получит 550 тыс. рублей для реализации проекта «7 Я - калейдоскоп семейных туристических маршрутов». Данный проект предусматривает организацию семейных походов выходного дня в Мордовии и соседних регионах.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось о том, что проект из Мордовии получил более 5 миллионов рублей на создание портала о подвигах обычных людей.