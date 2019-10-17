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Молодежь Мордовии получит финансовую поддержку на реализацию своих проектов

Молодежь Мордовии получит финансовую поддержку на реализацию своих проектов

Молодежь из Мордовии получит деньги на реализацию своих проектов.

16 октября были оглашены результаты государственного конкурса молодежных проектов среди физических лиц в рамках заочного конкурса. В списке победителей значатся две представительницы Мордовии, среди которых студентка Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева Паршина Татьяна и член объединения туристического клуба «Высота» Разумова Мария.

Паршина Татьяна получит грант, размер которого составляет 200 тыс. рублей, на реализацию проекта «Каждая секунда», в рамках которого будет осуществляться обучение волонтеров-медиков и студентов немедицинских специальностей навыкам оказания первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий.

Разумова Мария получит 550 тыс. рублей для реализации проекта «7 Я - калейдоскоп семейных туристических маршрутов». Данный проект предусматривает организацию семейных походов выходного дня в Мордовии и соседних регионах.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось о том, что проект из Мордовии получил более 5 миллионов рублей на создание портала о подвигах обычных людей.