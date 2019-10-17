Мордовия оказалась в лидерах по росту стоимости частных домов

Мордовия стала одним из лидеров по росту цен на частные дома.

В период с июля по сентябрь нынешнего года средняя стоимость частных домов в Мордовии увеличилась на 15,5%. На столько же за отчетный период рассматриваемые постройки подешевели в Башкирии.

Также существенный рост стоимости частных домов был зафиксирован в Кировской области, Чувашии и Хабаровском крае.

Наибольшее снижение цен на частные дома имеет место в Кабардино-Балкарии, где данный показатель снизился на практически на 17%.

Самые дорогие частные дома продаются в Москве. Стоимость четырех построек здесь составляет около 17 млн рублей. В других регионах России данный ценник в большинстве случаев не превышает 5 млн рублей.

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Источник: info-rm.com