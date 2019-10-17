В Саранске пройдут соревнования по подводному спорту

В Саранске пройдет первенство Мордовии по подводному спорту в рамках международного фестиваля «Подводный мир».

Дворец водных видов спорта Саранска станет местом проведения указанных соревнований. Первенство будет проходить в период с 19 по 20 октября.

Участниками рассматриваемых соревнований станут спортсмены из Татарстана, Нижегородской и Тульской областей.

19 октября программа соревнований будет включать в себя дайвинг и плавание в ластах. 20 октября участники состязаний будут соревноваться в акватлоне.

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Источник: mordovia-sport.ru