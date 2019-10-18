В Мордовии пройдет акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

В Мордовии на следующей неделе пройдет акция под названием «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

Министерство здравоохранения России является организатором указанной акции, которая направлена на информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение стигматизации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование людей к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

В рамках данной акции мобильные пункты тестирования, которые представляют собой автомобили марки ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах, проедут через 191 город и 40 регионов России.

В Мордовии рассматриваемая акция пройдет в Саранске, Рузаевке, Ковылкино, Зубовой Поляне и Комсомольском.

Мобильные пункты тестирования сделают остановки на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Граждане смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, данная процедура займет всего лишь15 минут.

Для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов в рамках акции состоятся обучающие семинары, в ходе которых будут представлены современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа, методы ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию.

Итоги акции и её ключевые события будут оглашены в рамках торжественной церемонии закрытия, которая пройдет 24 октября в Саранске. Институт национальной культуры Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева станет местом проведения данного мероприятия.

В упомянутых населенных пунктах Мордовии пройти тестирование местные жители смогут в период с 22 по 24 октября. В указанные дни мобильные пункты тестирования будут работать в период с 12:00 до 18:00. В Саранске пройти тестирование можно будет на площади Тысячелетия. В Ковылкино мобильный пункт тестирования разместится по адресу – улица Ленина, 5. В Комсомольском тестирование будет проходить возле торгового центра «Магнит», расположенного на территории микрорайона №1. Жители Рузаевки смогут пройти тестирование по адресу – улица Титова, 2. В Зубовой Поляне мобильный пункт тестирования будет работать по адресу – улица Ленинская, 7а.

Более детальная информация об акции размещена на сайте o-spide.ru.

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Источник: o-spide.ru