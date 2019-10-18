Руководитель одного из учреждений Мордовии получил взятку мебелью

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов выявили факт взяточничества.

В 2014 году 65-летний гражданин, занимавший в то время должность руководителя государственного учреждения республики, деятельность которого связана в том числе с проектированием, капитальным строительством и реконструкцией социально-значимых объектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета, получил взятку в виде мебели от генерального директора одной из строительных организаций Мордовии.

За покровительство при исполнении заключенных между заказчиком и исполнителем государственных контрактов по строительству спортивных объектов регионального значения, отсутствие претензионной работы, а также возможность не соблюдать сроки исполнения генеральный директор строительной организации оплатил счета на поставку комплектов мебели на общую сумму более 1,4 млн рублей.

Один из фигурантов уголовного дела, возбужденного по данному факту, в настоящее время заключен под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф