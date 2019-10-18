В ГУ МВД РФ по Мордовии отчитались о результатах работы по борьбе с наркотиками

17 октября в пресс-центре ГУ МВД РФ по Мордовии прошла пресс-конференция, посвященная результатам работы сотрудников правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

В период с января по сентябрь нынешнего года в Мордовии было зафиксировано 619 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота было более изъято 14 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, по предварительно расследованным преступлениям и приостановленным уголовным делам было конфисковано более 18,5 кг запрещенных веществ.

Отдельное внимание в ходе пресс-конференции было уделено противозаконной деятельности жителя Мордовии, которая была пресечена в октябре нынешнего года. Стражи порядка изъяли у 27-летнего уроженца Ардатовского района полимерную банку с марихуаной, масса которой составляет около 9 г. В квартире молодого человека полицейские обнаружили шкаф, переоборудованный для выращивания конопли. Выяснилось, что семена запрещенного растения парень сначала высаживал в цветочные горшки, а после их прорастания пересаживал в открытый грунт в районе заброшенных дач. Затем молодой человек срывал, высушивал растения и в итоге получал наркотическое средство, часть которого сбывал своим знакомым, а часть употреблял сам. Из квартиры подозреваемого полицейские изъяли 3 цветочных горшка с коноплей, 7 стеклянных банок и 6 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения внутри, упаковочные пакетики, электронные весы, пинцет, пыльцу, семена конопли и специальный грунт.

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Источник: 13.мвд.рф