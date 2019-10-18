В Саранске мужчина, до смерти избивший знакомого, не дожил до суда

В Саранске суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по факту убийства 56-летнего мужчины.

1 февраля нынешнего года гражданин, проживавший в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Попова, находясь в собственном жилье, распивал алкогольные напитки в компании своего 56-летнего знакомого. В определенный момент гость лег спать. После этого к владельцу жилья пришел другой его знакомый 37-летнего возраста. Застолье продолжилось. Затем владелец жилья и его 37-летний знакомый стали избивать 56-летнего мужчину. Спустя некоторое время, второй гость ушел домой. Хозяин квартиры после этого вынес пострадавшего в подъезд, а затем вызвал медиков. К моменту приезда медицинских работников 56-летний мужчина скончался.

Преступники в кратчайшие сроки были задержаны в доме 37-летнего участника избиения, который проживает в посёлке Николаевка.

В ходе следствия хозяин квартиры, в которой было совершено преступление, скончался.

Решением суда в отношении 37-летнего злоумышленника была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф