В Мордовии предотвратили попытку доставки наркотиков в исправительную колонию

В Мордовии была пресечена попытка доставки наркотиков в исправительную колонию №7, расположенную в посёлке Сосновка.

Наркотики были спрятаны ухищренным способом в фисташках и находились в посылке, поступившей на имя осужденного, отбывающего наказание с 2016 года. Выявленное запрещенное вещество представляет собой гашиш массой около 6 г. Наркотики обнаружила служебная собака.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф