В Мордовии проходит операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят операцию под названием «Нетрезвый водитель».

Указанная операция стартовала сегодня, 18 октября. Завершится данное оперативно-профилактическое мероприятие 19 октября.

Рассматриваемая операция направлена на выявление автолюбителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.

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Источник: 13.мвд.рф