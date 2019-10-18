В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в повреждении автомобиля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который подозревается в повреждении автомобиля.

В ночь на 1 января нынешнего года неизвестный гражданин повредил автомобиль марки «Рено-Дастер», который был припаркован возле дома №48, расположенного по адресу – улица 1-я Набережная.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает о личности или же местонахождении указанного мужчины, сообщить соответствующие сведения по телефонам: 8(8342) 29-90-17, 8-927-187-06-84 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в покушении на убийство.

Источник: 13.мвд.рф