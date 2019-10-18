В Мордовии ведущего специалиста городской администрации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

В Мордовии ведущий специалист администрации городского поселения был оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В июле нынешнего года жителем Темникова на электронный адрес администрации Явасского городского поселения Зубово-Полянского района было направлено заявление с просьбой предоставить документы, которые не использовались им при подготовке схем расположения земельных участков.

Указанное обращение в установленный законом месячный срок не было рассмотрено. Ответ заявителю не был дан.

Ведущий специалист администрации упомянутого поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru