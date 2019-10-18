Жителя Ардатовского района приговорили к обязательным работам за хранение наркотиков

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

20 августа нынешнего года 36-летний житель указанного района, находясь в окрестностях села Редкодубье, нарвал дикорастущие растения конопли. Данные растения мужчина принес к себе домой, высушил в микроволновой печи, часть выкурил, а оставшуюся часть спрятал в бане для дальнейшего употребления.

В тот же день гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на одной из улиц Ардатова. В момент задержания мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения.

Решением суда в отношении жителя Ардатовского района была избрана мера наказания в виде 300 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось, что в Мордовии была пресечена попытка доставки наркотиков в исправительную колонию.

Источник: prokrm.ru