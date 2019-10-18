Директора МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района РМ» оштрафовали за нарушение закона

В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия» аукционная документация по закупке оборудования для оснащения виртуального концертного зала начальной стоимостью 5 млн рублей была составлена с нарушением требований действующего законодательства.

Проект указанной документации содержит ряд условий, противоречащих закону и существенно ограничивающих права поставщика, что повлекло заключение контракта с единственным поставщиком и отсутствие снижения начальной цены в ходе конкурентной процедуры.

Директор МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru