В Саранске арестовали имущество организаций, имеющих задолженности по уплате налогов

В Саранске было арестовано имущество организаций, которые имеют задолженности по уплате налогов.

Прокуратурой Ленинского района города было установлено, что у МП «Зеленое хозяйство» и «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», а также у АО «Мордовавтодор» и ГУП Республики Мордовия «Мордовавтотранс» имеются задолженности по уплате налогов.

Прокурор Ленинского района принял решение о санкционировании ареста имущества указанных организаций.

В итоге было обеспечено поступление в федеральный бюджет и бюджет субъекта денежных средств в счет уплаты налогов на сумму свыше 15,2 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru