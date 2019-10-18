Жительницу Ардатовского района оштрафовали за оскорбление полицейского

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 36-летней местной жительницы, которая оскорбила сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 13 сентября нынешнего года 36-летняя жительница посёлка Октябрьский оскорбительно высказалась в адрес участкового уполномоченного ММО МВД РФ «Ардатовский». Данные оскорбления были высказаны в присутствии других жителей указанного населенного пункта.

Решением суда в отношении жительницы Ардатовского района была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru