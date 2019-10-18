Жителя Ичалковского района осудили за нарушение административных ограничений, установленных судом

В Мордовии был осужден 29-летний местный житель, который нарушил административные ограничения, установленные судом.

29-летний житель Ичалковского района, находясь под административным надзором, установленным решением Ичалковского районного суда, три раза привлекался к административной ответственности за отсутствие в установленное судом время по месту жительства и четыре раза по причине нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Решением суда в отношении указанного гражданина была избрана мера наказания в виде 4 месяцев лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru