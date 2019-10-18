В Мордовии специалиста контролирующего органа привлекли к ответственности за нарушение закона

В Мордовии по постановлению прокурора специалиста контролирующего органа привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства.

Сотрудниками прокуратуры Ардатовского района было установлено, что гражданка, занимающая должность ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора, нарушила 10-дневный срок внесения в единый реестр проверок информации о результатах проведения соответствующих мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя и мерах, принятых по данным результатам.

Указанное должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru