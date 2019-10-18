Глава Мордовии и мэр Саранска побывали на стройплощадках города

17 октября глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Пётр Тултаев побывали на строительных площадках Саранска, где возводятся важные для города и региона объекты.

Глава Мордовии и мэр Саранска проверили ход работ на мостах, расположенных на Северо-Восточном шоссе. В настоящее время один путепровод уже практически готов, активно ведутся строительные работы и на двух других мостах. Не позднее весны будущего года данные объекты будут введены в эксплуатацию.

Далее Владимир Волков и Пётр Тултаев посетили стройплощадку нового жилого микрорайона возле мегамаркета «Леруа Мерлен». Глава Мордовии отметил, что здесь должен получиться очень современный, красивый и удобный жилой комплекс.

Далее глава Мордовии и мэр Саранска проверили ход строительства детского сада на 160 мест в посёлке Ялга. В настоящее время строительные работы на данном объекте находятся в активной фазе.

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Источник: adm-saransk.ru