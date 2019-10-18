В Саранске прошел финал спартакиады «Старты надежд – 2019»

В Саранске состоялся финал спартакиады «Старты надежд – 2019» среди несовершеннолетних подростков, состоящих на учете.

Указанные соревнования прошли в СК «Мордовия». Программа рассматриваемых состязаний включала в себя легкую атлетику (60 м, 400 м, 800 м, смешанная эстафета 4 х 100 м), армрестлинг (60 кг, 70 кг, свыше 70 кг), мини-футбол, настольный теннис, волейбол и перетягивание каната.

Победу одержала команда Ардатовского района. Второе место заняла команда Пролетарского района Саранска. Третье место досталось команде Ельниковского района.

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Источник: adm-saransk.ru