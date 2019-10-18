61-летняя жительница Ардатовского района украла мобильный телефон

В Ардатовском районе 61-летняя местная жительница, находясь в поликлинике, украла мобильный телефон.

Утром 19 августа нынешнего года 61-летняя жительница указанного района, находясь возле одного из кабинетов ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ», похитила оставленный без присмотра мобильный телефон стоимостью 6,4 тыс. рублей, который лежал на стуле.

Законная владелица украденного гаджета направила в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении 61-летней гражданки по причине примирения сторон.

В итоге суд прекратил данное уголовное дело.

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Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru