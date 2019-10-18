Психологи ГУ МЧС РФ по Мордовии провели занятие для судебных приставов

17 октября психологи ГУ МЧС РФ по Мордовии приняли участие в инструкторско-методическом занятии с начальниками отделов – старшими судебными приставами структурных подразделений.

Указанное мероприятие было направлено на расширение знаний о разновидностях острых стрессовых реакций, способах оказания психологической поддержки пострадавшим в экстремальных ситуациях, универсальных алгоритмах действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также рассмотрение принципов безопасного поведения людей, находящихся в толпе.

Заместитель главного судебного пристава Мордовии Игорь Бабушкин отметил актуальность и важность данной темы, а также подчеркнул, что подобное взаимодействие с коллегами и обмен информацией являются ценным профессиональным опытом.

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Источник: 13.mchs.gov.ru