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Психологи ГУ МЧС РФ по Мордовии провели занятие для судебных приставов

Психологи ГУ МЧС РФ по Мордовии провели занятие для судебных приставов

17 октября психологи ГУ МЧС РФ по Мордовии приняли участие в инструкторско-методическом занятии с начальниками отделов – старшими судебными приставами структурных подразделений.

Указанное мероприятие было направлено на расширение знаний о разновидностях острых стрессовых реакций, способах оказания психологической поддержки пострадавшим в экстремальных ситуациях, универсальных алгоритмах действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также рассмотрение принципов безопасного поведения людей, находящихся в толпе.

Заместитель главного судебного пристава Мордовии Игорь Бабушкин отметил актуальность и важность данной темы, а также подчеркнул, что подобное взаимодействие с коллегами и обмен информацией являются ценным профессиональным опытом.

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Источник: 13.mchs.gov.ru