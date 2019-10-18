В Темниковском районе прошла тренировка газодымозащитников

Работники Темниковской пожарно-спасательной части № 23 провели практическое занятие в теплодымокамере.

В процессе тренировки, направленной на формирование психологической готовности к действиям в экстремальной ситуации, газодымозащитники совершенствуют свои профессиональные навыки, учатся правильно применять знания и умения на практике.

Начальник пожарно-спасательной части №23 Александр Юзвицков говорит о том, что моделируемые ситуации при тренировке в теплодымокамере максимально приближены к реальным экстремальным условиям боевой работы, в них включены элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок, что позволяет добиться от сотрудника полного напряжения его сил, умственных способностей и воли.

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Источник: 13.mchs.gov.ru