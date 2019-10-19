В Атяшевском районе загорелась баня

В Атяшевском районе произошло возгорание бани.

Вечером 18 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Алово. Возле дома №134, расположенного по адресу – улица К. Маркса, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что недавно Саранске горели гараж и бесхозная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru