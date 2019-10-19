В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в избиении жителя Мордовии

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в избиении жителя Мордовии.

В ночь на 5 октября неизвестный гражданин, находясь возле входа в гостиницу, расположенную по адресу – улица Коммунистическая, избил жителя Мордовии в ходе ссоры.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8-999-778-10-49 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в повреждении автомобиля.

Источник: 13.мвд.рф