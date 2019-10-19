В Темникове горел автомобиль

В Темникове пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Происшествие произошло утром 18 октября. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 3 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru