В Рузаевке стражи порядка провели для школьников экскурсию по отделу полиции

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов провели для школьников экскурсию по отделу полиции.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» отдел полиции посетили ученики пятого класса школы №8.

О службе в правоохранительных органах детям рассказал старший инспектор ОПДН, майор полиции Андрей Рузанкин. Школьники узнали о том, какие службы есть в органах внутренних дел, об направлении их деятельности и задачах.

Также детей познакомили с ведомственным музеем отдела и провели экскурсию в изоляторе временного содержания.

Кроме того, для школьников был проведен урок самообороны.

Читайте также о том, что в Темниковском районе прошла тренировка газодымозащитников.

Источник: 13.мвд.рф