В Саранске гражданина Азербайджана осудили за сбыт фальшивых денег и дачу взятки

В Саранске суд вынес приговор в отношении 38-летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого в сбыте фальшивых денежных средств и даче взятки сотруднику следственных органов.

17 сентября прошлого года 38-летний гражданин Азербайджана, находясь на одном из железнодорожных вокзалов города Москва, получил от неустановленного следствием лица шесть поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая. Фальшивые деньги осужденный решил сбыть.

20 сентября того же года преступник на автомобиле отправился к своему брату, который проживает в городе Ульяновск. Мужчина решил в пути сбыть фальшивые деньги. С помощью поддельных денежных купюр гражданин расплатился за товары в четырех магазинах Мордовии, расположенных в селе Горяйновка города Саранск, на улице Волгоградской города Саранск, в Ромодановском и Чамзинском районах. Вечером того же дня злоумышленник был задержан инспекторами ДПС.

Дабы избежать уголовной ответственности, преступник предложил взятку следователю. Злоумышленник сообщил сотруднику правоохранительных органов о том, что в салоне его автомобиля, находящегося возле отдела полиции, имеется банковская карта, с которой можно снять денежные средства в сумме более 36 тыс. рублей. Также злоумышленник продиктовал следователю пин-код от указанной карты.

Решением Октябрьского районного суда города Саранск в отношении гражданина Азербайджана была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru