С начала октября мошенники ограбили около 40 жителей Мордовии

С начала октября около 40 жителей Мордовии стали жертвами мошенников.

В общей сложности с начала текущего месяца мошенники похитили у жителей Мордовии более 600 тыс. рублей. Денежные средства граждане перечисляли преступникам под предлогом покупки и продажи мотоциклов, волос, тракторов, диванов, автомобильных сигнализаций, породистых щенков, планшетов, ноутбуков, мобильных телефонов, фитнес-браслетов, шуруповертов и многого другого.

В некоторых случаях мошенники взламывали аккаунты родственников и знакомых пострадавших в социальных сетях. Действуя от имени близких людей, преступники просили жителей Мордовии о финансовой помощи.

Также имели место случаи, когда граждане лишались денег, поверив мошенникам, которые представлялись работниками банков и заявляли о необходимости совершить определенные финансовые операции, дабы предотвратить кражу сбережений.

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Источник: 13.мвд.рф